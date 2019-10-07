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    عتاقة للصلب: خفض الغاز سيكون له تأثير محدود على الشركة

    12:48 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    عتاقة للصلب: خفض الغاز سيكون له تأثير محدود على الشركة

    إنتاج الحديد

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة، إن تأثير قرار خفض أسعار الغاز للمصانع سيكون له تأثير محدود على تكلفة الإنتاج بالشركة التي تعمل بالدرفلة.

    كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والالومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

    وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

    كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

    وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن خفض أسعار الغاز الطبيعي سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على المصانع المتكاملة فقط، لأنها تستخدمه بكثافة في مرحلة DRJ.

    شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة خفض أسعار الغاز مصطفى مدبولي الصناعات المعدنية

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