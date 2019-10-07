مصر الجديدة للإسكان تطرح أراضي بالشروق للبيع بنظام المزاد العلني

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، طرح قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني في مدينة الشروق.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها ستطرح أراضي بمساحات مختلفة تبدأ من فدان حتى 30 فدانا، للبيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة.

وتشمل الأراضي المطروحة للبيع (سكني وإداري وتجاري) كاملة المرافق، وبتسهيلات في السداد، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة، أنه سيقام المزاد في 29 أكتوبر الجاري.

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالي قطع أراضي بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.

وقالت الدماطي في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الشركة تتجه إلى بيع نسبة بسيطة جدًا من الأراضي المملوكة لها، لاستخدام عائدات البيع في عدة استخدامات.

وأوضحت الدماطي، أن عائد بيع تلك الأراضي سيتم استخدامه في إعادة هيكلة الهيكل المالي للشركة، وسداد جزء من القروض، وتوفير مبالغ للخطة الاستثمارية.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.