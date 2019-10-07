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    "ابتكار" ترفع مساهمتها في شركة "مصاري" للدفع الإلكتروني

    12:26 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    "ابتكار" ترفع مساهمتها في شركة "مصاري" للدفع الإلكتروني

    شركة-مصاري

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة بي انفستمنتس القابضة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، التابعة لها، استحوذت على نسبة إضافية تساوي 4.8% من شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني "مصاري"، بقيمة 21.4 مليون جنيه.

    وأضافت الشركة أن نصيب ابتكار في أسهم مصاري، ارتفع بعد الصفقة إلى 59.7% بدلا من 54.8%.

    وتعمل مصاري في مجال المدفوعات الإلكترونية ولديها نقاط دفع منتشرة في المحال التجارية.

    وتمتلك بي انفستمنتس القابضة 20.4% من شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.

    شركة بي انفستمنتس القابضة البورصة شركة مصاري الدفع الإلكتروني

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