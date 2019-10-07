الرقابة الصناعية تجري أكثر من 9 آلاف حملة تفتيشية على المصانع خلال 9 أشهر

كتبت- دينا خالد:

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 9 آلاف و468 حملة تفتيشية على المصانع، خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وقال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تكثف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة.

وأشار المانسترلي، إلى أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة وذلك للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف المانسترلي، أنه تم إجراء 15 ألف و445 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 5 آلاف و109 دراسات فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و10 آلاف و331 دراسة فنية متنوعة و5 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأوضح المناسترلي، أن المصلحة رخصت 3 آلاف و239 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 672 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 41 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.