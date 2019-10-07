ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار البصل والبطاطس، بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و 4.25 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2.25 و 4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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