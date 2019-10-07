حديد عز: خفض سعر الغاز يقلل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة حديد عز اليوم الاثنين إن قرار الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع يخفض الفجوة القائمة جزئيًا بيت تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائي.

بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم فإن الغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وأضاف البيان فأن استهلاك الغاز يصل إلى حوالي 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي.

وقال إن تخفيض السعر من 7 دولارات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يخفض الفجوة القائمة جزئيًا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائي.

وقررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 21%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.

وقالت الحكومة يوم الخميس الماضي إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وتوقع جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن يخفض قرار مجلس الوزراء أسعار الغاز على مصانع الحديد يقلل من تكلفة إنتاج الطن بالمصانع المتكاملة بنحو 425 جنيها.