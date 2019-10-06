الاحتياطي النقدي في الصين يخسر 14.8 مليار دولار في سبتمبر

القاهرة- وكالات:

تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في سبتمبر رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض شهري له في 25 عاما في أغسطس وسط تباطؤ في الاقتصاد المحلي وتنامي توترات التجارة الصينية الأمريكية.

وانخفضت احتياطيات الصين -الأكبر في العالم- 14.8 مليار دولار في سبتمبر إلى 3.092 تريليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الأحد.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الاحتياطيات ستة مليارات دولار عن أغسطس إلى 3.101 تريليون دولار.

جاء انخفاض سبتمبر بسبب تقلبات في أسعار صرف العملة وفي أسعار الأصول، حسبما قاله مكتب الصرف الأجنبي الصيني في بيان صدر بعد نشر الأرقام.

ومن المتوقع بحسب البيان تنامي الضبابية في البيئة الاقتصادية والمالية الدولية وأن تزيد التقلبات في أسواق المال العالمية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد الحماية التجارية.

واستطاعت الصين احتواء نزوح رؤوس الأموال على مدار العام المنقضي رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الداخل.

وانتعشت الاحتياطيات من مستوياتها الدنيا المسجة في أكتوبر 2018 بفضل قيود على حركة رؤوس الأموال وتزايد الاستثمار الأجنبي في الأسهم والسندات الصينية.

وفي سبتمبر، ارتفع اليوان 0.14 بالمئة مقابل الدولار بعد تكبد أكبر خسارة شهرية له في 25 عاما في أغسطس.

وتراجع اليوان حوالي 11 بالمئة مقابل الدولار منذ بدأ الجانبان حربهما التجارية في أبريل من العام الماضي.

وصعد الدولار 0.47 بالمئة في سبتمبر أمام سلة عملات رئيسية أخرى.