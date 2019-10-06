أسعار السكر تتراجع في الأسواق بسبب وفرة المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

قال يحيي كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو السكر تراجع في الأسواق خلال الشهر الحالي إلى 6.5 جنيه للكيلو مقابل سعر يتراوح بين 7 جنيهات و7.5 جنيه الشهر الماضي.

وأرجع رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات، تراجع الأسعار إلى وفرة المعروض من السكر خلال هذا العام بالإضافة إلى تراجع أسعار السكر عاليما.

وأضاف رزيقة، أن جزءًا من استهلاك مصر من السكر الأبيض يتم استيراده من الخارج، فبالتالي تراجع السعر العالمي سيكون له تأثيرًا على السعر في السوق المحلي.

وبحسب ما قاله محمد فوزي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي، فإن حجم إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.4 مليون طن، ويصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.

وقال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن سعر طن السكر عالميا حاليا يتراوح بين 342 و345 دولارًا.

وشهدت أسعار السكر الأبيض تراجعا بنحو 200 جنيه خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 7 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه، وفقا لقول الفندي في وقت سابق لمصراوي.

وفي مايو الماضي توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 14% خلال الموسم الجاري 2019- 2020 ليصل إلى 2.4 مليون طن مقابل 2.1 مليون طن الموسم الماضي، مع توسع الفلاحون في زراعة القصب وبنجر السكر.