انخفضت 20 جنيهًا في أسبوعين.. لماذا تتراجع أسعار اللحوم البلدي؟

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا خلال الأيام الماضية، وبلغ إجمالي انخفاض الأسعار نحو 20 جنيها في الكيلو الواحد خلال أسبوعين، نتيجة لتوافر المعروض في ظل تراجع الطلب، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم انخفضت تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة بنحو 20 جنيها في المتوسط للكيلو الواحد، ليتراوح الكيلو بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا.

وبحسب عبد الباسط، انخفض سعر كيلو المواشي القائمة (الحية) إلى بين 46 و50 جنيهًا للكيلو منذ بداية سبتمبر الماضي، مقابل 50 و52 جنيها خلال عيد الأضحى (أغسطس الماضي).

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق له.

وأرجع عبد الباسط انخفاض أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة، إلى تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن السوق يعاني من وفرة في المعروض نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، "لذلك يحاول المربون تقليل عمر دورة التربية حتى لا يزيدون من التكاليف عليهم".

واتفق محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، مع عبد الباسط قائلًا إن زيادة المعروض من المواشي ساهم في خفض الأسعار، نظرًا لأن المربي لا يريد زيادة التكاليف عليه لذلك يضطر لبيع ماشيته فور حلول موعد ذبحها.

وأضاف وهبة، أن توافر كميات كبيرة من لحوم الأضاحي لدى المستهلكين القادرين على الشراء، زاد أيضا من حالة الركود التي يعاني منها السوق.

وأشار عبد الباسط، إلى أن استيراد الدولة لكميات كبيرة من اللحوم المستوردة والعجول السودانية وعرضها في أكشاك منافذ البيع التابعة لها، جعل كثير من المواطنين يجعلها بديلا عن اللحوم البلدية، مما زاد من حالة الركود عند الجزارين.

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