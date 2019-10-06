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    تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأحد

    01:38 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأحد

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس السبت.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم عند 684 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 586.3 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5472 جنيها.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.

    أسعار الذهب ذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية

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