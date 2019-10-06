‎انطلاق فعاليات جيتكس دبي للاتصالات بمشاركة ٢٨ شركة مصرية

"مصراوي" على متن أول رحلات طائرة "الإمارات" العملاقة من دبي للقاهرة

دبي- محمد علاء الدين:

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد حاكم إمارة دبي، منذ قليل فعاليات النسخة الـ 39 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز التجارة العالمي بدبي، بحضور 28 شركة مصرية.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا فى 26 قطاعًا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.

وترعي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" المشاركة المصرية الرسمية في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر"أسبوع جيتكس للتقنية".

وتشارك الهيئة هذا العام لأول مرة بجناحين يقع إحداهما بقاعة الشيخ سعيد على مساحة 429 مترًا تضم 18 شركة مصرية، بينما يضم الجناح الثاني 10 شركات مصرية ناشئة وذلك ضمن فعالية "جيتكس لنجوم المستقبل" الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في عالم التكنولوجيا ويضم حوالي 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والعملاء.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن المشاركة المصرية في معرض هذا العام تأتي في إطار جهود الهيئة لمساعدة الشركات المحلية على الاختراق والتوغل في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها من منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب الجوهري فإن السوق الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام ضمن الأسواق الرئيسة التي تستهدفها الهيئة ونتطلع إلى تعزيز أفاق التعاون وزيادة فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها.

وتصل قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 160 مليار دولار بنهاية العام الجاري ومن هذا المنطلق تقوم "ايتيدا" برعاية الشركات المصرية ودعمها لحضور المؤتمرات والمعارض المهمة في هذه الأسواق.‎