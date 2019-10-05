  • عاجل:مباشر.. ليفربول 1 - 0 ليستر سيتي.. ماني يسجل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    ابراهيم العربي: سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساهم في ضبط السوق

    04:39 م السبت 05 أكتوبر 2019
    ابراهيم العربي: سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساهم في ضبط السوق

    سفينة تحمل بضائع

    كتبت- منار الرخ:

    قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساهم في ضبط السوق ويفيد المواطنين.

    وأضاف العربي، في بيان للاتحاد اليوم، أن زيادة الاهتمام بملف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي ليس من شأنه خدمة المواطنين، بل خدمة التجارة والصناعة والاقتصاد القومي وتنميته وتطويره.

    وأشاد العربي، بمتابعة مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وإصرار الحكومة الشديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام واتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف الهام.

    وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بحسب البيان.

    مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الإفراج الجمركي الغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان