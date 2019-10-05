هل تتأثر السلع والمواد الغذائية بتراجع أسعار البنزين؟

كتبت- دينا خالد:

توقع تجار تحدثوا لمصراوي، عدم تأثر أسعار المواد الغذائية والخضروات والدواجن، بقرار خفض أسعار المواد البترولية، نظرًا لأن قيمة الخفض قليلة، كما أن القرار لم يشمل السولار والبوتاجاز.

وأعلنت الحكومة، خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة.

وبحسب القرار، أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8 جينهات، وسعر لتر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن لن تنخفض نتيجة لقرار خفض أسعار المواد البترولية.

وأرجع السيد ذلك، إلى أن أغلب المزارع تعمل بالبوتاجاز أو السولار في تدفئة مزارع الدواجن، ولم يشمل القرار تخفيض أي منهما ولكنه شمل البنزين، مما يجعل هذا الخفض غير مؤثر، على حد قوله.

ويرى السيد، أنه إذا بادرت الحكومة باستبدال البوتاجاز والسولار بالغاز الطبيعي للمزارع، سيسهم ذلك في تقليل تكلفة التدفئة بنحو 70% خلال موسم الشتاء المقبل.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو بالمزرعة بين 16 و17 جنيها وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.

وعادت الأسعار للارتفاع منذ أسبوعين لتصل إلى 20 جنيهًا في المزرعة.

وتوقع جمال وليان، سكرتير شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، ألا يؤثر قرار خفض الوقود في أسعار الخضراوات والفاكهة، بسبب أن أغلب سيارات النقل الثقيل، والتي تعمل في نقل الخضراوات تعمل بالسولار.

أضاف وليان، أن أسعار السولار لم تنخفض، وبالتالي لن تنخفض أسعار النقل، "لذلك لا يمكن أن نتوقع انخفاض أسعار الخضروات نتيجة لهذا القرار".

وشهدت بعض أصناف الخضروات مثل الطماطم والخيار والكوسة، تراجعًا منذ بداية الأسبوع الماضي، في سوق التجزئة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن بعض أصناف الخضروات تراجعت بشكل تدريجي في سوق التجزئة، مع زيادة المعروض بالأسواق نتيجة ظهور المحصول الجديد من العروة الشتوية بالأسواق.

ويرى جلال عمران، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار المواد الغذائية لن تنخفض تأثرا بقرار خفض المواد البترولية.

وأضاف أن السبب وراء عدم انخفاض الأسعار هو أن نسبة خفض أسعار المواد البترولية قليلة، وقد تكون غير ملموسة عند التجار.

ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم السبت أعضاء الاتحاد للتنازل عن جزء من هامش الربح في ظل خفض الحكومة لسعر البنزين من أجل انخفاض أسعار السلع واستقرار السوق في الفترة القادمة.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد في البيان: "هناك تكاتف وتضامن كبير من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين في ظل خفضها لأسعار البنزين".