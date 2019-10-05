المالية تختتم ملتقى التخطيط الاستراتيجي لتحفيز العاملين على الأداء المتميز

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الملتقيات الدورية للتخطيط الاستراتيجي التي تحرص على تنفيذها الوزارة من خلال وحدة إدارة المشروعات، تستهدف تحفيز العاملين على الأداء المتميز، وتحسين مستوى خدمات الوزارة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك، في ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأضاف معيط، إلى ضرورة تمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية بوزارة المالية، بما يُسهم فى ضخ دماء جديدة وخلق المزيد من قيادات الصف الثاني، ويضمن تواصل الخبرات بين مختلف الأجيال، وتمكين شباب العاملين من الإسهام الفعَّال فى إثراء أي مناقشات لتطوير أداء العمل بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة بدأت منذ سنوات التركيز على التنمية البشرية للعاملين وفق رؤية استراتيجية تتسق مع برامج التطوير، باعتبارهم الركيزة الأساسية لرفع مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة للوزارة، بما يصنع كوادر قادرة على الإدارة الرشيدة وتوفير مقومات الجودة الشاملة والمستدامة.

وأوضح كجوك أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الكفاءات الشابة المدربة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الجيد لبرامج العمل أيضًا بمراعاة التجارب الدولية المتميزة في شتى المجالات الفنية والتقنية؛ بما يُسهم في تأهيلهم لتولي المواقع القيادية بالوزارة.