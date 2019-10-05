أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور مع بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، بين 30 و38 جنيهًا، وهو سعر الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر الجمبري الممتاز اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها للكيلو، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيهًا، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.