خفض جماعي.. 18 بنكًا تحسم أسعار الفائدة على الشهادات والودائع في أسبوع

كتبت- منال المصري:

حسمت البنوك العاملة في مصر مصير سعر الفائدة على الشهادات للعائد الثابت والودائع وحسابات التوفير، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل أسبوعين.

وأثر إعلان بنكي الأهلي ومصر الإبقاء على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت والاكتفاء بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، على قرارات باقي البنوك العاملة في مصر.

وفي الوقت الذي خفضت بعض البنوك الفائدة على جميع الأوعية الادخارية، أحجمت بنوك أخرى على خفض الفائدة على الشهادات، واكتفت بخفضها على حسابات التوفير والودائع تأثرًا بقرار البنك الأهلي ومصر.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إنه تم خفض الفائدة على القروض وتثبيت أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، في أكبر بنكي الأهلي ومصر، وباقي البنوك تتبعهم رغم خفضها في البنك المركزي، جاء بهدف دعم المواطن المصري وضمان حصوله على عائد مادي مجزي على مدخراته.

ويرصد مصراوي حركة البنوك لخفض الفائدة على مدخرات العملاء في أهم 18 بنكًا خلال الأسبوع الماضي.

1- البنك الأهلي المصري:

الشهادات الادخارية للعائد الثابت: ابقى البنك على فائدة الشهادات دون تغيير عند 14% للعائد الشهري لأجال 3 سنوات، أو 14.25% للعائد ربع السنوي لمدة 3 سنوات، و14.75% للعائد الشهري لمدة عام.

الودائع: خفض للفائدة بنسبة 0.5%.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 0.5%.

2- بنك مصر:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت: ابقى الفائدة عند 14% للعائد الشهري لمدة 3 سنوات.

حساب التوفير: خفض للفائدة 1%

الودائع: خفض للفائدة بين 0.5% إلى 1% حسب قيمة الوديعة.

3- بنك القاهرة:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت: ثبت الفائدة عند 11.5% للعائد الشهري، و11.6% للعائد ربع السنوي، و11.75% للعائد نصف السنوي.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة تتراوح بين 0.75% إلى 2.25% حسب قيمة كل شريحة ودورية صرف العائد.

الودائع: خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2.25%

4- بنك الإسكندرية:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت: خفض للفائدة بنسبة 1% ليتراوح سعر الفائدة بعد الخفض بين 10% للعائد الشهري، أو 10.25% للعائد ربع السنوي لمدة 3 سنوات.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 0.5%

الودائع: خفض للفائدة بنسبة 0.5%

5- البنك العربي الأفريقي الدولي:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت: ابقى الفائدة دون تغيير لتصل إلى 12.5% للعائد السنوي.

حسابات التوفير: خفض للفائدة بنسبة تتراوح بين 0.25% إلى 1.5% حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد.

الودائع: خفض بنسبة بين 0.25% إلى 2% حسب أجل الوديعة.

6- البنك التجاري الدولي "CIB":

الشهادة الادخارية: ابقى الفائدة دون تغيير حتى كتابة هذا التقرير للتتراوح بين 9.5% للعائد الشهري، و%9.75 للعائد ربع سنوي و%10 للعائد نصف السنوي، و10.25% للعائد السنوي.

حساب التوفير: خفض للفائدة بين 0.5% إلى 2% حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد.

7- كريدي أجريكول:

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 1%

الودائع: خفض للفائدة بنسبة 1%

8-اتش اس بي سي (HSBC):

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: خفض للفائدة بنسبة 1.25% لتسجل بعد الخفض 11.25% للعائد الشهري.

حساب التوفير: خفض للفائدة يتراوح بين 0.25% إلى 2.25% حسب قيمة شريحة الحساب ونوعه.

الودائع: خفض للفائدة بنسبة تتراوح بين 0.75% إلى 2.25%

9- بنك قطر الوطني "QNB":

الشهادة الثلاثية: خفض للفائدة بنسبة 1.25% ليتراوح سعر الفائدة بعد الخفض بين 11% شهري، و11.10% ربع السنوي، و11.25% للعائد نصف السنوي.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 1% إلى 1.75% حسب قيمة الشريحة ونوع الحساب.

10- البنك العربي:

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: خفض للفائدة بنسبة 1% لتسجل بعد الخفض 11% عائد يصرف شهريا.

حساب التوفير: خفض الفائدة بنسبة 1%

الودائع: خفض الفائدة بنسبة 1%

11- بنك المشرق:

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: خفض الفائدة 1.5% لتسجل بعد الخفض 12.5% للعائد الشهري.

12- بنك بلوم:

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: خفض للفائدة بنسبة 2% لتسجل بعد الخفض 11% عائد شهري.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 1%

الودائع: خفض الفائدة بنسبة 1%

13- بنك عودة:

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: خفض للفائدة بنسبة 1% لتسجل بعد الخفض 12% للعائد الشهري، و12.5% للعائد ربع السنوي.

حسابات التوفير: خفض للفائدة بنسبة 1%.

الودائع: خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.25% إلى 2% حسب أجل الوديعة.

14- بنك الكويت الوطني:

الشهادة الإدخارية للعائد الثابت: ابقى على الشهادة دون تغيير عند %12 للعائد الشهري، و12.25% ربع سنوي.

حساب التوفير: خفض للفائدة 0.5%.

الودائع: خفض الفائدة بنسبة 0.5%.

15- بنك مصر إيران:

الشهادة الأدخارية للعائد الثابت: أوقف الشهادة.

حساب التوفير: خفض الفائدة 1%

16- بنك البركة:

شهادة الاستثمار الاسلامية: خفض للفائدة 1% لتسجل بعد الخفض 12.5% للعائد الشهري.

حساب التوفير المميز: خفض الفائدة 1%.

الودائع: خفض للفائدة بين 0.5% إلى 1% حسب أجل الوديعة.

17- البنك العقاري:

الشهادة الإدخارية للعائد الثابت: أوقف الشهادة.

حساب التوفير: ابقى على حساب التوفير دون تغيير

الودائع: خفض الفائدة بنسبة 0.25%

18- بنك التنمية الصناعية:

حساب التوفير: خفض للفائدة 1%.