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    أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع

    11:23 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع

    الخضار

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

    الكوسة بين 4 جنيهات و4.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات.

    الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    بامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

    التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات..

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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