أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات.
الكوسة بين 4 جنيهات و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات..
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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