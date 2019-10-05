أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الكوسة بين 4 جنيهات و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات..

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.