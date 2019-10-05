28 شركة تشارك بالجناح المصري بمعرض جيتكس دبي 2019

كتب- محمد علاء الدين:

ترعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" المشاركة المصرية الرسمية في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر "أسبوع جيتكس للتقنية" والذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وبحسب البيان فإن الهيئة تشارك هذا العام لأول مرة بجناحين يقع إحداهما بقاعة الشيخ سعيد على مساحة 429 مترًا تضم 18 شركة مصرية، بينما يضم الجناح الثاني 10 شركات مصرية ناشئة وذلك ضمن فعالية "جيتكس لنجوم المستقبل" الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في عالم التكنولوجيا ويضم حوالي 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والعملاء.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن المشاركة المصرية في معرض هذا العام تأتي في إطار جهود الهيئة لمساعدة الشركات المحلية على الاختراق والتوغل في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها من منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب الجوهري فإن السوق الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام ضمن الأسواق الرئيسة التي تستهدفها الهيئة ونتطلع إلى تعزيز أفاق التعاون وزيادة فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها.

وتصل قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 160 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بحسب هالة الجوهري.

وتقدم الهيئة للشركات العارضة المشاركة تحت الجناح المصري بالمعرض عدداً من الخدمات من بينها قاعات مجهزة بشاشات لعرض المنتج أو الخدمة، واستخدام مرافق الجناح المصري من غرف وأماكن مخصصة للاجتماعات وكبار الزوار بالإضافة إلى دليل بأسماء الشركات المصرية العارضة ومنتجاتها وبيانات التواصل الخاصة بها.

وتم اختيار الشركات المصرية العارضة بناء على معايير الاختيار المعلنة من قبل الهيئة وتضم خمسة محاور هي القدرة التصديرية للشركة، ومجال تخصص الشركة وعلاقتها بالمعرض، ومدى توافق الشركة مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهادات الجودة الدولية التي حصلت عليها الشركة فضلاً عن سنوات خبرة الشركة في القطاع.

ويُعد "أسبوع جيتكس للتقنية" أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث يشارك خلاله هذا العام 4800 شركة من 140 دولة، ويوفر فرص مميزة للدخول إلى الأسواق سريعة النمو، والتواصل مع الوفود الدولية لبناء شراكات مع القطاع العام والخاص، وللتواصل مع أصحاب القرار.