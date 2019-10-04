أسعار العملات في أسبوع: تراجع الريال السعودي والدينار الكويتي

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الريال السعودي والدينار الكويتي، أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر اليورو، والاسترليني، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.76 جينه للشراء و17.95 جنيه للبيع، مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الجنيه الإسترليني بينما ارتفع سعر بيعه، ليسجل أمس 19.91 جنيه للشراء و20.26 جنيه للبيع، مقابل 19.99 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع.

وتراجع الدينار الكويتي، ليسجل أمس 53.13 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع مقابل 53.44 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي قرشا واحدا خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، ، وسعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الريال القطري بينما تراجع سعر بيعه قرشا ليسجل 4.27 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع أمس، مقابل 4.22 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع.