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    أسعار الدولار تواصل تراجعها الأسبوعي أمام الجنيه

    04:12 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    أسعار الدولار تواصل تراجعها الأسبوعي أمام الجنيه

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    واصل سعر الدولار تراجعه الأسبوعي أمام الدولار، وهبط سعر العملة الأجنبية قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

    وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، مقابل 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

    ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

    ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.

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