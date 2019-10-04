زيادة البلطي 4 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر أسماك البلطي والجمبري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما تراجع سعر المكرونة السويسي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 4 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 30 و38 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليترواح اليوم بين 300 و360 جنيها للكيلو.

انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، نحو 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.