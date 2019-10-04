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    المركزي يعمل مع 4 مستشارين عالميين لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة بمصر

    11:59 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    المركزي يعمل مع 4 مستشارين عالميين لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة بمصر

    البنك المركزي

    كتبت - منال المصري:

    قال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المدفوعات، إن المركزي يعمل مع 4 مكاتب استشارية عالمية لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في مصر.

    وأشار حسين، في تصريحات على هامش مؤتمر البنك المركزي لمناقشة قانون البنوك الجديد، أمس، إلى أن هناك أربعة بنوك تقدمت للمركزي لإطلاق بنوك رقمية رافضًا الإفصاح عن هويتهم حتى إصدار التراخيص لهم.

    وأضاف حسين، أن قانون البنوك الجديد أدرج بابًا خاصًا لأول مرة بالمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا الرقمية والتوسع في ميكنة المدفوعات وإنشاء بنوك رقمية.

    وأوضح، أن المركزي يعمل حاليا على إنشاء شركة قابضة لمركز التكنولوجية المالية المعروف "فين تك مصر" والقائم على تشجيع الابتكارات التكنولوجية.

    أيمن حسين البنك المركزي قانون البنوك الجديد شركة فين تك مصر

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