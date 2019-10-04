بعد خفضها 25 قرشًا.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين (صور)

"مصراوي" على متن أول رحلات طائرة "الإمارات" العملاقة من دبي للقاهرة

"الهدوء يسيطر".. عدسة مصراوي ترصد محطات الوقود بعد قرار خفض أسعار

القاهرة – مصراوي:

تصوير: محمد حسام الدين

بدأت محطات الوقود، تنفيذ الأسعار الجديدة للبنزين اليوم الجمعة، وفقا لقرار الحكومة الصادر أمس.

ورصد مصراوي، تعديل الأسعار وفقًا للقرار الجديد، والذي خفض أسعار المنتجات البترولية 25 قرشًا.

وأعلنت الحكومة، أمس الخميس عن خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة.

وبحسب القرار، أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8 جينهات، وسعر لتر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

ويأتي خفض الأسعار تطبيقا لنظام التسعير التلقائي الجديد الذي يربطها بسعر البترول العالمي وأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ولم يعدل قرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البنزين، أسعار السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعي للسيارات أو المنازل، وهو ما يعني تثبيتها لمدة 3 أشهر دون تغيير.

وتراجع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، وفقا لنظام التسعير الجديد، كل 3 أشهر، وفقا لمتوسط سعر البترول والدولار، في الثلاثة أشهر السابقة