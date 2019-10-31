انخفض بـ"التجاري الدولي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.