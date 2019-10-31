مع اقتراب عمرة المولد النبوي.. الريال يهبط 10% أمام الجنيه في 2019 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات البنك المركزي، انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنحو 47 قرشا، بما يمثل نحو 9.8%، ليقترب من حدود 4.30 جنيه.

ويأتي تراجع الريال السعودي، مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف، مع موجة الصعود التي يشهدها الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام، وهو ما فسره محللون بارتفاع التدفقات من هذه العملات خاصة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، وانتعاش إيرادات السياحة، واستقرار تحويلات المصريين بالخارج، والتي يأتي جزءا كبيرا منها من العاملين بالسعودية.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي، تطور سعر الريال السعودي أمام الجنيه منذ بداية العام، وحتى نهاية أكتوبر، وذلك بحسب متوسط سعر بيع الريال في البنوك، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

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