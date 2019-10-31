مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا في النصف الأول (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "أونكتاد"، تقريرا، هذا الأسبوع، عن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، أشارت فيه إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.

وعلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على التقرير في بيان لها، قائلة إن حفاظ مصر على مركزها يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار في مصر، بعد الإشادات التي تلقتها مؤخرا من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز ما جاء في تقرير الأونكتاد عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وأفريقيا والعالم.