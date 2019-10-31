الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن مع الإشارة إلى توقف دورة التيسير النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وكان أيضا من بين العوامل التي تقف وراء قرار المركزي الأمريكي الإشارة إلى تعليق زيادات أخرى في أسعار الفائدة الآمال في توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقا مبدئيا، والدعوة إلى هدنة في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1496.94 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار قرابة 2% هذا الشهر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1499.70 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.3% إلى 97.36، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وصعدت الأسهم الآسيوية ترحيبا بخفض الفائدة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1813 دولارا للأوقية بعد أن قفز نحو 2% في الجلسة السابقة، مسجلا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وزادت الفضة 0.3% إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاتين 0.2% إلى 927.13 دولار للأوقية.