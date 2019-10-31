رئيس مصلحة الضرائب يلتقي نقيب صيادلة القاهرة

القاهرة- مصراوي:

التقى عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتور رضا مليكة نائب نقيب الصيادلة اليوم الخميس، لبحث مطالب النقابة ومقترحاتها في الأمور المتعلقة بالضرائب على الدخل والمبيعات.

وقالت المصلحة في بيان، إنها على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم، وإنه سيتم دراسة كافة المطالب التي قدمتها نقابة الصيادلة على وجه السرعة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تدرس مقترحات النقابة الخاصة بمشروع قانون الضريبة على الدخل وكذلك كافة المقترحات المقدمة من قبل كل مؤسسات المجتمع المدني والضريبي، من أجل اختيار المقترح الأفضل والأنسب، وإعداد المسودة الأول من القانون خلال فترة وجيزة وطرحها على كل المؤسسات المعنية لإبداء الرأي وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنها، حتى يتم إعداد المسودة النهائية له.

وأضاف رئيس المصلحة أنه فيما يتعلق بالمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبريا فإنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات باعتبار أنها سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لمراعاة ذلك وعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى لهذه المكملات والمستلزمات بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبريا بمعرفة وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية وتمثل ذلك في العديد من المشروعات الصحية مثل فيروس سي، والتأمين الصحي الشامل.

وأضاف أنه سيتم عمل مستودعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية يتم فيها تجميع الأدوية منتهية الصلاحية لإعدامها، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة مشتركة من كل من مصلحة الضرائب المصرية، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، لعمل محاضر لإعدام هذه الأدوية المنتهية الصلاحية تكون معتمدة لدى مصلحة الضرائب وخصمها من الوعاء الضريبي لحساب ضريبة الدخل.

وأثنى نقيب صيادلة القاهرة على سرعة استجابة رئيس المصلحة ووعده بالدراسة ووضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك يتم فيه التوصل لاتفاق بشأن اعتبار الأدوية منتهية الصلاحية والتي سيتم إعدامها من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.