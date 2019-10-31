"مصر حلوان للغزل" توقع اتفاق تسوية مديونيتها مع الكهرباء بقيمة 143 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تسوية بين شركة مصر حلوان للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بشأن آلية سداد المديونية المستحقة عن مسحوبات شركة مصر حلوان للغزل والنسيج من الكهرباء.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، وقع الاتفاق كلٌ من محمد محمود السيسي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وحجاج توفيق وهبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، بحضور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتم الاتفاق على مبادلة المديونية المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، بالإضافة إلى مسحوبات شركة "مصر حلوان" من الكهرباء حتى أغسطس 2019، وذلك بقيمة إجمالية نحو 143 مليون جنيه، بأصول عقارية مملوكة لشركة مصر حلوان بعد تقييمها.

كما تضمن الاتفاق تنازل الطرفين عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن هذه المديونيات، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة في بيانها، إن توقيع هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لدى الجهات الحكومية.