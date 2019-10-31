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    زاد في "العربي الأفريقي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:51 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    زاد في "العربي الأفريقي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، كما زاد سعر الشراء فقط في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.12 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 16.20 جنيه.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار، ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار البنك العربي الأفريقي

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