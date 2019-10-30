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خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال العام الحالي

08:29 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال العام الحالي

البنك المركزي الأمريكي

واشنطن (د ب أ)

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية وذلك للمرة الثالث على التوالي منذ يوليو الماضي.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياط بخفض كبير للفائدة بدعوى تحفيز الاقتصاد الأمريكي ومواجهة الإجراءات المماثلة التي تتخذها البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.

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