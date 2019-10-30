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WE تعتذر لعملائها عن انقطاع الخدمة: نتعهد بتعويض المتضررين

08:12 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
WE تعتذر لعملائها عن انقطاع الخدمة: نتعهد بتعويض المتضررين

WE

كتب- محمد سامي:

قدمت شركة WE اعتذارها لجميع عملائها عن الانقطاع المفاجئ لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته قبل قليل، إنه تم استعادة الخدمات بشكل جزئي وجاري العمل حالياً على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

وتعهدت WE، في بيانها، بتعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة. كما تعهدت بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل.

شركة we انقطاع الخدمة

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