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    الكهرباء أكثر القطاعات استهلاكا للغاز الطبيعي في مصر (فيديوجرافيك)

    06:13 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    الكهرباء أكثر القطاعات استهلاكا للغاز الطبيعي في مصر (فيديوجرافيك)

    طفرة في إنتاج الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهر التقرير السنوي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجموعة من المؤشرات الهامة عن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، خلال العام الماضي 2018-2019، وأكثر القطاعات استهلاكا للغاز.

    وتشهد مصر طفرة في إنتاج الغاز مع اكتشاف مجموعة من الآبار الجديدة في البحر المتوسط والدلتا، أبرزها وأهمها حقل ظهر العملاق.

    كما أن مصر توقفت عن استيراد الغاز المسال، وعادت للتصدير بعد توقف سنوات طويلة.

    في هذا الإنفوجرافيك يقدم مصراوي أبرز المعلومات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي في مصر وحجم الإنتاج وأكثر القطاعات استهلاكا للغاز.

    إيجاس الشركة القابضة للغازات الطبيعية مصر

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