المركزي: سددنا 13.4 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن أعباء الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي 2018-2019، وصلت إلى حوالي 13.4 مليار دولار، مقابل 13.25 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف المركزي، في نشرته الشهرية عن شهر أكتوبر الصادرة اليوم، أن هذه الأعباء توزعت بين حوالي 10.2 مليار دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وقال البنك المركزي إن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار معظم صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وانخفضت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36% بنهاية يونيو الماضي مقابل 37% في نهاية يونيو 2018، ولكنها ارتفعت مقارنة بنهاية مارس والتي كانت 35.1%. وقال المركزي إن النسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.