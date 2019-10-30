تقرير: سوق المحمول يضيف 400 ألف مشترك جديد في يوليو الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

أضاف سوق المحمول 400 ألف مشترك جديد خلال شهر يوليو الماضي، ليرتفع عدد مشتركي خدمات المحمول من 94.9 مليون مشترك في يونيو إلى 95.3 مليون مشترك في يوليو2019.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد ارتفع إجمالي مستخدمي الإنترنت بنحو 170 ألف مستخدم، ليرتفع إلى 46.4 مليون مستخدم في يوليو الماضي مقابل 46.23 مليون مشترك في يونيو الماضي.

ووفقا للتقرير ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول ليصل إلى 36.5 مليون مستخدم في يوليو الماضي مقابل 36.4 مليون مستخدم في يونيو، بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem نحو 2.9 مليون مستخدم بنهاية يوليو الماضي دون تغيير عن الشهر السابق عليه.

وزاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت الأرضي Adsl ليسجل 6.96 مليون مستخدم في يوليو الماضي مقابل 6.8 مليون مستخدم في يونيو.

وأظهر التقرير زيادة عدد مستخدمي الهاتف الأرضي ليصل إلى 8.5 مليون مشترك في يوليو الماضي، مقابل 8.2 مليون مشترك في يونيو الماضي.