صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع اتفاقية قرض بقيمة 10 مليار دولار

القاهرة - وكالات:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية قرض معبري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار، وسيقوم الصندوق باستخدامه لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

وسيتم دفع القرض المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقًا لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018 -2020)، يعتمد الصندوق على أربعة مصادر تمويل رئيسية هي"الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل".

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان إنه من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج الصندوق الاستثماري.

واضاف انه سيتم إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح ان الإجراءات التنظيمية لاستكمال الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فإننا القرض المعبري يساعد في تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون.

وجرى الاتفاق على القرض المعبري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية تشمل، بنك أوف أمريكا كوربوريشن، بي إن بي باريباس، سيتي جروب، كريديت أجريكول، سي آي بي، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي وجميع هذه البنوك تندرج ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018.