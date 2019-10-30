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    بنوك لبنان تستأنف عملها يوم الجمعة بعد توقف أسبوعين

    04:15 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    بنوك لبنان تستأنف عملها يوم الجمعة بعد توقف أسبوعين

    الاحتجاجات مستمرة في لبنان

    القاهرة- وكالات:

    قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك اللبنانية ستستأنف عملياتها العادية وتستقبل العملاء من يوم الجمعة، منهية إغلاقا دام أسبوعين بسبب احتجاجات عارمة ضد الساسة الذين يحكمون البلاد.

    وقالت جمعية المصارف في بيان "سيكون يوم غد الخميس مخصصا للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من صباح الجمعة".

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