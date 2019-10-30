23 شركة مصرية تشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي

القاهرة -وكالات :

أعلن السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، تقدم 23 شركة مصرية للاشتراك في فعاليات الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد تحت عنوان "العصر الجديد، مشاركة المستقبل" وذلك خلال الفترة من الخامس حتى العاشر من نوفمبر المقبل بمدينة "شنغهاي".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر سفارة الصين بالقاهرة أنه من المتوقع أن تعرض الشركات المصرية خلال مشاركتها بالمعرض المنتجات الغذائية والزراعية وتجارة الخدمات، ومن بينها "الزيوت الطبيعية ومواد الطلاء "صديقة البيئة " والحرف اليدوية، وذلك على مساحة أكثر من 360 مترا مربعا.

أضاف أن هناك عدد من البنوك المصرية تشارك في المعرض منها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

وأوضح أن معرض الصين يعد فرصة ومنصة هامة لمصر لعرض منتجاتها، والترويج لها على الساحة الدولية، مؤكدا أن علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بلغت أعلى مستوياتها، في ضوء التبادلات "رفيعة المستوى" التي فتحت صفحة جديدة في التعاون المستمر، منوها إلى أن هذا يتضح في مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري .

وشدد السفير الصيني خلال المؤتمر الصحفي على أهمية مصر التي تعد أهم دولة عربية وأفريقية وإسلامية، وأكبر شريك تجاري للصين، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت استجابة سريعة للمشاركة في هذا المعرض، وأنها كانت "ضيف شرف " الدورة الأولي للمعرض العام الماضي، بمشاركة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.8 مليار دولار العام الماضي، من بينها 12 مليار دولار صادرات صينية لمصر، بينما صدرت مصر للصين بما قيمته 1.3 مليار دولار.

وأكد السفير على اهتمام الصين بزيادة الصادرات المصرية، وإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

وأوضح أن الصين تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري مع مصر، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة "البرتقال والعنب والبنجر" وبحسب السفير الصيني يمثل البرتقال المصري نسبة 40 % من إجمالي الصادرات المصرية للصين، وأن هناك مفاوضات تجرى لتصدير فاكهة "الرومان " المصري للصين .

وبحسب السفير الصيني سقوم وفدا صينيا من المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، و30 شركة صينية بزيارة للقاهرة في السادس من نوفمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات منتدى الاقتصادي المصري الصيني، بهدف دعم التجارة بين البلدين.

وقال إن الاستثمارات الصينية فى مصر بلغت 7 مليار دولار، فيما بلغت أعداد السائحين الصينيين الوافدة إلى مصر نحو 500 ألف سائح العام الماضي .

وسيفتتح الرئيس الصيني شي جين بينج ، فعاليات الدورة الثانية من معرض الصين في "شنغهاي" ، حيث تم زيادة مساحته في تلك الدورة لتبلغ 330 ألف متر مربع، فيما أعلنت 170 دولة ومنطقة ومؤسسة دولية من بينها 50 دولة عربية وأفريقية و 3 ألف شركة وأكثر من 400 ألف مشتري المشاركة في فعاليات الدورة .

وسيتم إطلاق منصة إعلامية للمعرض هذا العام، بهدف التركيز على نشر وتوضيح سياسات الصين الرئيسية، والتقارير المهمة الصادرة عن المنظمات الدولية ومؤسسات البحث المتخصصة.