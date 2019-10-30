"البنك العقاري" يوقع بروتوكولا مع نادي الترسانة لتقسيط رسوم العضوية

كتبت- منال المصري:

وقع عمرو جادالله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، بروتوكول تعاون مع نادي الترسانة، لتقسيط رسوم العضوية.

وقال جادالله، إن البنك العقاري يعتزم التوسع في نشاط التجزئة المصرفية خاصة المنتجات التي تستهدف الشباب مثل تمويل عضويات الأندية، والمصروفات الدراسية للتعليم الأساسي والجامعي وما بعد الجامعي والشهادات المتخصصة، وإصدار بطاقات ميزة العقاري المدفوعة مقدما للشباب.

وقال النائب البرلماني طارق السعيد، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، إن بروتوكول التعاون مع البنك العقاري، يأتي تسهيلا للأعضاء من أجل دفع رسوم العضوية بشكل ميسر.

حضر مراسم توقيع البروتوكول هناء الهلالي المستشار التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي – ووائل شافعي رئيس قطاع تسويق المنتجات ومجلس إدارة نادي الترسانة.