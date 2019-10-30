توفيق يبحث التعاون مع مجموعة "CMA" العالمية في مشروع "جسور"

كتبت- شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من مجموعة "‬CMA CGM" العالمية العاملة بمجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية، سبل التعاون بين الجانبين في المرحلة الثانية من مشروع "جسور"، والذي يشمل خدمات نقل البضائع، والتجميع، والتخليص الجمركي، وإدارة المخازن، والمراكز اللوجستية، والتأمين.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأربعاء، بحث الجانبان أيضا، خلال اللقاء، تأسيس شركة للتسويق والوساطة لفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذه المجالات.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع الشركة في مشروع "جسور" الذي تتبناه الوزارة لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم المصدرين والمستوردين، لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا.

وأوضح أنه تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.

وقدم مسؤولو الشركة، خلال اللقاء، عرضا حول أنشطتها وحجم أعمالها وتواجدها في مختلف الدول حول العالم عبر العديد من الخطوط الملاحية، وكذلك أبرز خططها التوسعية ومشروعاتها الحالية والمستقبلية، وعروضها في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وعرض الوزير جهود الوزارة لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كافة الدول الأفريقية، والسعي لاختيار شركة عالمية لإدارة هذه السلسلة المتكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية.

وأعرب رودولف سعادة رئيس المجموعة عن استعداده للتعاون وتقديم الدعم والخدمات لمشروع "جسور" من خلال الاستعانة بما تمتلكه الشركة من خبرات في هذا المجال وتواجدها في دول أفريقية عدة.

كما أبدى مسؤولو الشركة اهتمامهم بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في مجال تداول الحاويات في بعض المشروعات التوسعية لشركات الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط لتداول الحاويات.

وحضر اللقاء رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والعضوان المنتدبان لشؤون النقل البحري والبري.