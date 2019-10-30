وزير الطاقة السعودي: قرار طرح أرامكو سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب

القاهرة- وكالات:

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء" والذي يعقد في الرياض "سيحدث قريباً... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب"، بحسب ما نقلته عنه قناة العربية.

وأضاف "سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً... على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان".

وكانت العربية نقلت عن مصادر سعودية أن هيئة سوق المال السعودية تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، 3 نوفمبر، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019.

وتعتزم عملاق النفط السعودي أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية، قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

ويعتبر طرح أرامكو الأولي حجر الزاوية في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وتعتزم أرامكو توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020 زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.