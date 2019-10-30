تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، بسوق العبور اليوم ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

كما صعد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.