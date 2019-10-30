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    تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:34 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الملوخية جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

    البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

    الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

    الجوافة بين 2 و4 جنيهات.

    الرمان بين 3 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي 7 جنيهات و11 جنيها.

    الكاكا بين 6 و9 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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