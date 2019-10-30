تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الملوخية جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.
البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.
الجوافة بين 2 و4 جنيهات.
الرمان بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي 7 جنيهات و11 جنيها.
الكاكا بين 6 و9 جنيهات.
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