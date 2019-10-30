تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الملوخية جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

الجوافة بين 2 و4 جنيهات.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي 7 جنيهات و11 جنيها.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.