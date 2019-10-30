البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14552 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.15% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14465 نقطة.