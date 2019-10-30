البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء
10:38 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14552 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.15% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14465 نقطة.
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