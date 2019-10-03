  • عاجل:الحكومة تخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا

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    الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها

    09:50 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها

    محطة وقود

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أسعار البنزين الجديدة، بعد تخفيضها بقيمة 25 قرشا، بداية من الساعة 12 صباح يوم غد الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

    وحددت لجنة تسعير المواد البترولية سعر بنزين 80 عند 6.5 جنيه للتر، بدلا من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وبنزين 95 بـ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

    ويأتي خفض الأسعار مع تطبيق الحكومة لآلية التسعير التلقائي الجديدة، والتي يتم من خلالها مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، بناء على متوسط سعر البترول العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

    كما خفضت الحكومة سعر المازوت كما خفضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بقيمة 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.

    ونص القرار على استمرار العمل بسعر المازوت عند مستوى 1500 جنيه للصناعات الغذائية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.

    وأشار القرار إلى أن خفض أسعار البنزين والمازوت جاء بعد اعتماده من وزيري البترول والمالية، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم 2 أكتوبر 2019.

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