ننشر أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها بداية من يوم الجمعة (إنفوجرافيك)

كتب- أحمد السيد:

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس عن خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة.

ويأتي خفض الأسعار تطبيقا لنظام التسعير التلقائي الجديد الذي يربطها بسعر البترول العالمي وأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ولم يعدل قرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البنزين، أسعار السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعي للسيارات أو المنازل، وهو ما يعني تثبيتها لمدة 3 أشهر دون تغيير.

وتراجع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، وفقا لنظام التسعير الجديد، كل 3 أشهر، وفقا لمتوسط سعر البترول والدولار، في الثلاثة أشهر السابقة.

وفي هذا الإنفوجرافيك يوضح مصراوي، أسعار البنزين الجديدة قبل التعديل وبعده، والتي سيستمر العمل بها، لمدة 3 أشهر.

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