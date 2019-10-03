"ريدكون" تحصل على 1.7 مليار جنيه من البنوك لتنفيذ مشروعات بالعلمين

كتبت- منال المصري:

وقع تحالف مصرفي، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ 1.7 مليار جنيه لصالح شركة ريدكون للتعمير، وذلك بغرض تمويل عمليات المقاولات الخاصة بالشركة لإقامة أبراج متعددة الأغراض تشمل أبراج إدارية بمدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان من البنك الأهلي المصري اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، يتكون التحالف المصرفي من البنك الأهلي المصري "كوكيل للتمويل"، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني الأهلي.

وقال قيادات الشركة، إن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تبلغ 3.4 مليار جنيه سيتم تمويلها بنسبة 50% من المساهمين، و50% من تمويل مشترك متوسط الأجل.

وقال قيادات البنوك المشاركة في التوقيع، إن التمويل يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة، وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع البناء والتشييد والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.

وأضافوا أن هذا القطاع يتيح تحت مظلته العدد الكبير من فرص العمل، ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، مؤكدين أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في إنشاء المزيد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر.

وأشاروا إلى أنه يتم الاستفادة في هذا الإطار من منطقة الساحل الشمالي كوجهة جديدة للتجمعات السكنية، فضلاً عن كونها منطقة جاذبة للسياحة طوال السنة، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع والتي تشارك العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر.

وتابعوا: "كما يعد تأكيداً على قدرة البنوك على ترتيب تمويلات مشتركة تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وعلى خطط التنمية بالدولة بشكل عام"، بحسب البيان.

ويتركز نشاط شركة "ريدكون" للتعمير في القيام بجميع أعمال الإسكان والتشييد والتخطيط للمدن، ومشروعات الامتداد العمراني، وإنشاء المدن السياحية، وتنفيذ كافة أعمال المقاولات المتكاملة.

ويتضمن المشروع الجاري تمويله تنفيذ المباني والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال تنسيق الموقع لأبراج متعددة الأغراض بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وكذا تنفيذ المباني والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال تنسيق الموقع لمبانٍ تجارية بمدينة العلمين الجديدة.