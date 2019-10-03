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    البنك الزراعي يصدر 620 ألف بطاقة "ميزة" حتى الآن

    06:01 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    البنك الزراعي يصدر 620 ألف بطاقة "ميزة" حتى الآن

    السيد القصير

    كتبت- منال المصري:

    قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن البنك أصدر حوالي 620 ألف بطاقة "ميزة" الوطنية للمدفوعات حتى الآن.

    وأضاف القصير، أن إصدار هذه البطاقات يأتي تماشيا مع سياسة الدولة والبنك المركزي في التحول نحو المجتمع الرقمي وتدعيم المدفوعات الإلكترونية.

    وأشار البيان إلى أن عملاء البنك الزراعي معظمهم من صغار الفلاحين والمزارعين ومن العملاء الموجودين بالريف والقرى، وهم الشريحة المستهدف إدماجها في الاقتصاد الرسمي والشمول المالي.

    وذكر البيان أن شبكة فروعه المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وعددها 1210 فرعا ساعدته في نشر بطاقات ميزة.

    وأضاف البنك أنه يسعى في الفترة المقبلة لتدعيم فروعه بكثير من الخدمات التي ترفع قدراتها وتدعيم عمليات الدفع الإلكتروني.

    السيد القصير بطاقات ميزة البنك الزراعي المصري البنك المركزي
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