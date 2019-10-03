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    بنك المشرق يخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية والخماسية للعائد الثابت

    05:46 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    بنك المشرق يخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية والخماسية للعائد الثابت

    بنك المشرق

    كتبت- منال المصري:

    قال مسؤول خدمة العملاء في بنك المشرق، إن البنك قرر خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية لآجال 3 سنوات ذات العائد الثابت تماشيا مع قرار البنك المركزي.

    وكان البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

    وانخفضت الشهادة الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت في بنك المشرق إلى 12.5% سنويا مقابل 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا أو ربع السنوي، أو السنوي حسب رغبة العميل.

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