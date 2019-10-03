  • عاجل: سفاراتهم تعهدت بترحيلهم.. النائب العام يخلي سبيل المتهمين الأجانب بقضية التظاهر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الوقود عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة هنا الزاهد

    البنك العربي يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير بعد قرار المركزي

    05:36 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    البنك العربي يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير بعد قرار المركزي

    البنك العربي

    كتبت - منال المصري:

    قال مسؤول خدمة العملاء في البنك العربي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت تماشيا مع قرار البنك المركزي.

    وكان البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

    وخفض البنك الشهادة ذات العائد الثابت ذات آجال 3 سنوات إلى 11% مقارنة 12% سنويا سابقا، ويتم احتساب العائد يوميا ويصرف شهريا.

    وتراجعت الفائدة على الشريحة الأولى في حساب التوفير التي تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه لتصبح 6.5% بدلا من 7.5%، وانخفضت الفائدة على الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه اتسجل 7.5% مقابل 8.5%.

    وهبطت الفائدة على الشريحة الثالثة التي تبدأ من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه إلى 8.5% مقابل 9.5%، كما انخفضت الفائدة على الشريحة الرابعة من 3 ملايين جنيه إلى أكثر لتصبح 9.5% مقارنة 10.5%.

    البنك العربي لبنك المركزي سعار الفائدة ساب التوفير

    الخبر التالى:

    البنك الأهلي: إصدار مليون كارت "ميزة" مسبوق الدفع حتى الآن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان